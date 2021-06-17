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Общество17 июня 2021 13:00

Выиграй велосипед от Радио ENERGY 87.5!

Источник:kp.ru
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Участвуй в челлендже с 14 по 25 июня и выигрывай призы

Участвуй в челлендже с 14 по 25 июня и выигрывай призы

Радио ENERGY в Барнауле проводит летний розыгрыш! Ведь именно летом нам хочется проводить время энергично и с пользой для здоровья!

Выиграй собственное транспортное средство или стильные аксессуары для спорта.

Участвуй в челлендже с 14 по 25 июня и выигрывай призы: эспандер для плеч и рук, коврик для йоги и бутылку для воды, и главное — новый красивый быстрый велосипед! Полный набор, который позволит активно провести это лето вместе с Радио ENERGY!

Подробности конкурса читай в Instagram.

#ХОЧУВЕЛИКОТNRJ

Источник: altai.news

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