Выиграй велосипед от Радио ENERGY 87.5!

Участвуй в челлендже с 14 по 25 июня и выигрывай призы

Радио ENERGY в Барнауле проводит летний розыгрыш! Ведь именно летом нам хочется проводить время энергично и с пользой для здоровья!

Выиграй собственное транспортное средство или стильные аксессуары для спорта.

Участвуй в челлендже с 14 по 25 июня и выигрывай призы: эспандер для плеч и рук, коврик для йоги и бутылку для воды, и главное — новый красивый быстрый велосипед! Полный набор, который позволит активно провести это лето вместе с Радио ENERGY!

Подробности конкурса читай в Instagram.

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Источник: altai.news

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