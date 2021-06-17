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Общество17 июня 2021 12:51

На Алтае сотрудницу турагенства будут судить за махинации с путевками

Она взяла деньги с клиента, но получить свой отдых он так и не смог
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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дело направили в суд.

дело направили в суд.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае сотрудницу турагенства будут судить за махинации с путевками. Она взяла деньги с клиента и присвоила их, пишет краевая прокуратура.

- Менеджер по продажам туров туристического агентства получила от потерпевшей 20 000 рублей в качестве оплаты за бронирование комплекса туристических услуг, однако в адрес туроператора денежные средства не перечисляла, в кассу агентства не вносила, - рассказали в ведомстве.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд.