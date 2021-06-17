У жителей Алтая появилась возможность получить повышенный доход с вкладов в Россельхозбанке

Предоставлено пресс-службой.

На сегодняшний день порядка 19 млрд рублей доверили жители Алтайского края и Республики Алтай Россельхозбанку. Более 16,2 млрд из них приходится на вклады, остальные на текущие счета.

В июне Россельхозбанк повысил процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов для физических лиц. Максимальную ставку до 6% годовых можно получить по вкладу «Растущий доход» при размещении средств от 10 000 рублей на полтора года.

Для клиентов, которые предпочитают активно управлять средствами и не фиксировать сбережения на длительный срок, Россельхозбанк предлагает накопительный счет «Моя выгода», с возможностью пополнения и снятия без ограничений. С 26 апреля процентная ставка по нему увеличилась до 5% годовых и действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более.

До 31 июля действует акция «Жаркий процент» по вкладу «Доходный» с возможностью размещения средств до 6% годовых. В период действия акции можно открыть вклад в рублях на срок 1 или 3 года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Ставка по вкладу составляет 5 и 6% годовых соответственно в зависимости от выбранного клиентом срока вклада. Минимальная сумма размещения средств во вклад всего от 3 тыс. рублей. Акционным предложением можно воспользоваться как в дистанционных каналах обслуживания, так и в офисе банка.

«Мы рады предложить нашим клиентам возможность размещения денежных средств на выгодных условиях и предлагаем различные варианты управления сбережениями. Россельхозбанк продолжает улучшать условия по сберегательным продуктам и увеличивает доходность по вкладам», - прокомментировал директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

РСХБ не первый год занимает лидирующие позиции среди банков по вкладам физических лиц и показывает положительную динамику роста портфеля вкладов и счетов. Сберегательные продукты можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов - Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ, доходность в которых традиционно выше.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия вкладов и накопительных счетов можно в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте Россельхозбанка.

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