Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 июня 2021 15:59

«Хотел посмотреть, как работает». Барнаулец прихватил спасательный жилет из самолета

Теперь авиапассажиру грозит наказание за кражу
Марина КОЧНЕВАМарина КОЧНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вора вычислили.

Вора вычислили.

Фото: Олег УКЛАДОВ

- Захотел посмотреть, как работает, показать родственникам» - так по-детски взрослый дяденька пятидесяти с лишним лет объяснил полиции кражу из самолета. Находясь на борту рейса «Хабаровск — Новосибирск барнаулец решил умыкнуть из под кресла спасательный жилет. И ведь унес его, помахав экипажу ручкой.

Пропажу обнаружили бортпроводники, осматривая самолет после посадки, - сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.

Полиция отследила передвижения пассажира и задержала его под нечистые рученьки уже в Барнауле.

- Мужчина намеревался посмотреть, как работает жилет, и продемонстрировать его родственникам, — процитировали объяснения задержанного в ведомстве.

Теперь любопытному авиавору инкриминируется ч. 1 ст. 158 УК РФ — «Кража». Наказанием может стать штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или даже лишение свободы на срок два года.