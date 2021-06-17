Алтайские спортсмены приняли участие в чемпионате России по смешанным единоборствам

В турнире участвовали 160 сильнейших бойцов, представлявших 49 регионов России. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В начале июня в Кемерове состоялся чемпионат России по смешанным единоборствам (ММА) среди мужчин и женщин. В турнире участвовали 160 сильнейших бойцов, представлявших 49 регионов России, в том числе и из Алтайского края.

Воспитанница центра смешанных единоборств «Top Team Siberia» Дарья Терещенко подтвердила свой статус чемпионки России, который она получила в 2019 году, выиграв чемпионат России по смешанным единоборствам (ММА). Следующий этап – чемпионат мира в Нур-Султане, назначенный на осень.

Тренируется Дарья под руководством мастера спорта России Ивана Соловьева в центре смешанных единоборств «Тор Team Siberia», руководителями которого являются Александр Локтев - основатель Фонда социальных проектов, депутат Барнаульской городской думы, и Евгений Шевченко.

В турнире участвовали 160 сильнейших бойцов, представлявших 49 регионов России. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дарья Терещенко, чемпионка России по ММА:

- Бой за второй по счету для меня пояс чемпиона оказался непростым, непростым психологически. Нужно было доказать самой себе, что первая победа была не случайностью. Теперь же, когда пояс в моих руках настало время поработать над ошибками.

В первом бою как всегда начинаю осторожно, поэтому пропускаю удары, пока нащупываю дистанцию – необходимо побыстрее включаться в работу. Всегда есть что улучшить – ноги добавить, борьбу. Работы – непочатый край.

Александр Локтев, один из основателей центра «Top Team Siberia»:

- Я думаю, что соберем девочек с Сибирского Федерального округа и будем либо к нам в зал приглашать либо к ним выезжать. И будем продолжать тренироваться. Спарринговаться, бороться.

Справка

Центр смешанных единоборств «Top Team Siberia» проводит спортивные тренировки по единоборствам как для начинающих бойцов, так и готовит действующих спортсменов регионального уровня для профессиональной карьеры в единоборствах, закладывая основы здорового образа жизни и полноценного, всестороннего развития человека.

В центре могут тренироваться как люди без опыта в единоборствах и спорте вообще, так и опытные спортсмены, желающие развиваться профессионально.

Основной идеей проекта является создание и развитие школы смешанных единоборств в Алтайском крае: ММА доступно каждому, ведь смешанные единоборства – это не бои без правил, а прежде всего искусство.