Общее число заболевших составляет 52 689 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Шесть человек скончались от коронавируса в Алтайском крае по данным на 17 июня 2021 года. Общее число умерших составило 3330 человек. Об этом сообщает мэрия со ссылкой на оперативный штаб.

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 5 пациентов, умерло 6 человека, от COVID-19 – 4, - пишет оперштаб.

Общее число заболевших составляет 52 689 человек, а умерших - 3 330.