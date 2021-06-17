В Барнауле пока не будут разворачивать новые ковидные госпитали

Об этом рассказали в краевом минздраве. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле пока не разворачивают ковидные госпитали. Об этом заявили в краевом минздраве в ответ на слухи, что из-за роста числа заболевших без новых коек не обойтись, пишет Амик.

- В Минздраве признали, что на федеральном уровне обсуждают различные сценарии событий. Но пока дополнительные койки на Алтае не требуются, - пишет издание.

Сейчас в Барнауле работает пять ковидных отделений: в городских больницах № 5, № 4 и № 11, а также в БСМП и в кардиоцентре.

Однако вариант с развертыванием госпиталей действительно возможен, если эпидситуация в Алтайском крае ухудшается.