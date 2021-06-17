Помните: лучшая страховка от беды – осторожность!

Для детей разработали памятку о безопасном обращении с газом. Яркие карточки опубликованы в инстаграме gazpromgro22.

- Начались летние каникулы! А значит, впереди целых 3 месяца, когда школьники будут часто находиться без присмотра взрослых. Чтобы сохранить жизнь и здоровье детей, напомните им правила обращения с газом в быту. Сделать это легко с нашими яркими карточками! – сообщает организация.

Газ безопасен при правильном обращении. Помните: лучшая страховка от беды – осторожность!

Помните: лучшая страховка от беды – осторожность!

Помните: лучшая страховка от беды – осторожность!

Помните: лучшая страховка от беды – осторожность!

Помните: лучшая страховка от беды – осторожность!

Помните: лучшая страховка от беды – осторожность!

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