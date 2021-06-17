Сотрудники Алтай-Кокса победили в краевом конкурсе профмастерства

Призеры конкурса получили дипломы, денежные поощрения и приглашение участвовать в окружном этапе профсоревнований, который пройдет в июле в Красноярске.

Газоэлектросварщики Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) стали победителями регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер – 2021».

В конкурсе участвовали специалисты ведущих строительных компаний Алтайского края. После теоретического задания 14 сварщиков демонстрировали практические навыки работы.

Жюри оценивало уровень компетентности конкурсантов в вопросах охраны труда, соответствие технологии при выполнения практического задания.

Первое место и звание победителя регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер – 2021» в Алтайском крае присудили Виктору Дьячкову, второе место – Александру Сидорову. Владимир Щербаков стал четвертым.

Призеры конкурса получили дипломы, денежные поощрения и приглашение участвовать в окружном этапе профсоревнований, который пройдет в июле в Красноярске.