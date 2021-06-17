Бывший начальник участка АО «Сетевая компания Алтайэнерго» пойдет под суд

дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший начальник участка АО «Сетевая компания Алтайэнерго» в Первомайском районе пойдет под суд за получение взятки, сообщает региональный следственный комитет.

- В период с июня 2020 по март 2021 года обвиняемый, получил от жителя Первомайского района взятку в виде пиломатериала на общую сумму более 143 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Взамен на лес мужчина получил установку в щит приборов учета дополнительного выключателя, что запрещено техническим регламентом. Проводимые проверки имели формальный характер.

Мужчина признал вину, дело направили в суд.