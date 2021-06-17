В Барнауле мужчина взял машину в аренду и продал

Мужчину осудили. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили мужчину, который продал арендованный автомобиль. За это его отправили в колонию строго режима и взыскали около 400 тыс. рублей в счет материального ущерба, сообщает краевая прокуратура.

- В марте 2020 года виновный заключил с потерпевшим договор аренды автомобиля с правом последующего выкупа. Он получил от хозяина ключи и свидетельство о регистрации транспортного средства, - рассказали в ведомстве.

В мае 2020 года мужчина продал машину без согласия потерпевшего, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. После возбуждения уголовного дела по ч.3 ст.160 УК РФ ему назначили наказание в виде 2 лет и 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.