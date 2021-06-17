На Алтае запантентовали способ реабилитации пациентов после ковида

Лечить будут в Белокурихе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае запантетовали свою методику реабилитации пациентов, которые перенесли ковид. Он будет включать циркулярный душ, массаж грудного отдела позвоночника, психотерапию и аэроионотерапию. Об этом сообщает министерство экономразвития края.

- Алтайский ученый, к.м.н., профессор РАЕ Оксана Курашова в мае этого года получила патент на способ комплексной реабилитации пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19), - рассказали в ведомстве.

Предполагается, проводить его будут в санаториях Белокурихи. Климат которой характеризуется наличием аэроионотерапевтического лечебного фактора атмосферы. Уровень аэроионов в этой местности вдвое превышает показатель на всемирно известном швейцарском курорте Давос.