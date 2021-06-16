Акционеры ВТБ избрали новый состав Консультационного совета

ВТБ объявляет итоги выборов в новый состав Консультационного совета акционеров (КСА) банка – независимого экспертно-консультативного органа, представляющего интересы миноритарных акционеров. Результаты голосования акционеров были подведены в ходе онлайн-мероприятия на Youtube-канале ВТБ.

Дмитрий Пьянов, член правления ВТБ, отметил: «Мы приветствуем новый состав Консультационного совета, который будет осуществлять свои полномочия на протяжении ближайших четырёх лет. По итогам открытого голосования акционеров в новый состав КСА вошли эксперты из разных отраслей: представители крупного и малого бизнеса, преподаватели, эксперты в области IT и государственного управления, успешные инвесторы. Это позволит сконцентрировать в КСА уникальный набор компетенций во всех сферах, чтобы на профессиональном экспертном уровне обсуждать ключевые вопросы стратегии развития группы ВТБ в интересах его акционеров».

Выборы Консультационного совета акционеров ВТБ прошли в несколько этапов: самостоятельное выдвижение кандидатов, формирование шорт-листа экспертным жюри, открытое голосование. Выдвинуть свою кандидатуру в новый состав КСА имели возможность все акционеры банка старше 21 года. Голосование за 45 кандидатов из шорт-листа осуществлялось в период с 1 мая по 14 июня, всего в нём приняли участие 2284 акционера ВТБ. Промежуточные результаты голосования размещались в открытом доступе ежедневно по рабочим дням. Акционеры имели возможность пообщаться со всеми кандидатами в ходе онлайн-конференции и на странице КСА в Facebook.

По предложению экспертного жюри, принимая во внимание продолжающийся рост числа акционеров ВТБ, было принято решение увеличить число мест в совете с 12 до 14. Таким образом, по итогам открытого голосования в новый состав КСА вошли 14 акционеров ВТБ:

Алексеева Валерия Вячеславовна, г. Долгопрудный;

Боксер Андрей Всеволодович, г. Москва;

Воловиков Даниил Андреевич, г. Москва;

Гаврилов Сергей Анатольевич, г. Москва;

Гизатуллин Дмитрий Радмирович, г. Санкт-Петербург;

Зотов Владимир Владимирович, г. Москва;

Кузьмин Олег Сергеевич, г. Москва;

Мещерякова Людмила Сергеевна, г. Москва;

Осиновский Евгений Иванович, г. Ставрополь;

Остапенко Игорь Алексеевич, г. Москва;

Репин Игорь Николаевич, г. Москва;

Селищева Евгения Олеговна, г. Екатеринбург;

Сосков Вадим Викторович, г. Москва;

Херсонцев Илья Игоревич, г. Екатеринбург.

Ознакомиться с биографиями членов нового состава КСА и итогами голосования можно на сайте выборов. Первое заседание Консультационного совета состоится уже в июле.