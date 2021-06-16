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Происшествия16 июня 2021 15:11

Алтайская прокуратура проверит качели, на которых упали дети

Девочки рассказали, что получили небольшие травмы
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Девочки рассказали, что получили небольшие травмы

Девочки рассказали, что получили небольшие травмы

Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Алтайского края проводит проверку после информации о повреждении качели на детской площадки. Дети рассказали, что при падении получили травмы.

- Мы с подругой просто качались, ничего не подозревая, в один момент качели просто рухнули. Я получила ушиб в области копчика, подруга ушибла ногу, – писали ранее несовершеннолетние в соцсетях.

В связи с этим ведомство проверит, как соблюдается законодательство в области безопасности эксплуатации детского игрового оборудования.

- В случае установления нарушений действующего законодательства будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения, - отметили в пресс-службе краевой прокуратуры.