Алтайская прокуратура проверит качели, на которых упали дети

Девочки рассказали, что получили небольшие травмы Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Алтайского края проводит проверку после информации о повреждении качели на детской площадки. Дети рассказали, что при падении получили травмы.

- Мы с подругой просто качались, ничего не подозревая, в один момент качели просто рухнули. Я получила ушиб в области копчика, подруга ушибла ногу, – писали ранее несовершеннолетние в соцсетях.

В связи с этим ведомство проверит, как соблюдается законодательство в области безопасности эксплуатации детского игрового оборудования.

- В случае установления нарушений действующего законодательства будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения, - отметили в пресс-службе краевой прокуратуры.