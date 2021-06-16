Главу Бийского района избрали на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 16 июня, депутаты Бийского районного совета избрали главу района. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, он будет занимать пост на протяжении пяти лет.

Главу выбирали по итогам проведенного конкурса. Победу в нем одержал Денис Артемов. Известно, что он родился в 1983 году.

- До избрания работал на должности директора краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов», - отметили в администрации региона.