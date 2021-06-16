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Политика16 июня 2021 13:15

Главу Бийского района избрали на Алтае

Им стал Денис Артемов
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Главу Бийского района избрали на Алтае

Главу Бийского района избрали на Алтае

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 16 июня, депутаты Бийского районного совета избрали главу района. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, он будет занимать пост на протяжении пяти лет.

Главу выбирали по итогам проведенного конкурса. Победу в нем одержал Денис Артемов. Известно, что он родился в 1983 году.

- До избрания работал на должности директора краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов», - отметили в администрации региона.