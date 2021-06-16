На Алтае очередное застолье закончилось поножовщиной Фото: Олег УКЛАДОВ

В Михайловском районе возбудили уголовное дело после кровавой расправы над 27-летним мужчиной. Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, обвиняемого уже задержали.

Следователи полагают, что 15 июня 28-летний мужчина пришел в гости к жителю одного из сел района. Во время гулянки между ними произошел конфликт, и гость решил отомстить хозяину с помощью кухонного ножа.

- В результате гость, взяв кухонный нож, нанес хозяину дома не менее двух ударов в жизненно - важные органы. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что 27-летнему мужчине была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения, - отметили в управлении.

Сейчас мужчину задержали. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство и заключили под стражу. Расследование дела продолжается.

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