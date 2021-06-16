Алтайским арестантам купили 40 холодильников и 20 телевизоров

Сизо.

В Алтайском крае для заключенных в СИЗО Барнаула и Бийска закупили 40 холодильников и 20 телевизоров. Их установят в камеры для женщин и несовершеннолетних, сообщает пресс-служба краевого УФСИН.

- Телевизоры и холодильники были куплены за счёт чистой прибыли от приносящей доход деятельности. Новое оборудование установили в следственном изоляторе №1 и №2, а также в помещении, функционирующее в режиме следственного изолятора ИК-9 УФСИН России по Алтайскому краю, - рассказали в ведомстве.

В соответствии с законодательством РФ женщинам, несовершеннолетним, подозреваемым и обвиняемым, создаются улучшенные материально-бытовые условия. Камеры оборудуются зеркалом, вмонтированным в стену. Для содержания несовершеннолетних предусмотрено помимо телевизора и холодильника обязательное наличие радиоприемника для трансляции общегосударственных программ.

Стоит отметить, что в учреждениях УИС края содержаться 114 подозреваемых и обвиняемых женщин, и несовершеннолетних подозреваемых – 9 человек.