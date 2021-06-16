В Барнауле перекроют улицу Взлетную из-за ремонта теплосети

Проезд будет закрыт двое суток Фото: Олег УКЛАДОВ

С 18 по 20 июня в Барнауле ограничат движение по улице Взлетной. Там будут реконструировать теплосети, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Проезд будет закрыт с 20:00 18 июня до 20:00 20 июня. Речь идет об участке в районе дома №30. Улица будет перекрыта по всей ширине.

- Специалисты подрядной организации выполняют там замену 423,4 метров внутриквартальных тепловых сетей. Мы просим жителей Барнаула планировать свой маршрут заранее. Схема движения транспорта в эти дни опубликована на сайте администрации Барнаула, - добавили в СГК.

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