Число обследованных на ковид в Алтайском крае перевалило за 1,5 млн

За сутки провели почти 3 тысячи тестов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае проверили на наличие коронавируса более 1,5 млн человек. По данным краевого оперштаба, только за минувшие сутки было проведено около трех тысяч тестов.

- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1518429 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 107,06 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2792 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2909 за минувшие сутки, - рассказали в штабе.

Общая статистика по заболеваемости на утро 16 июня:

- 52 613 заболевших человек;

- 47 103 выздоровевших;

- 3 324 умерших: 2 369 – от ковида; 955 – по иным причинам.

В госпиталях сейчас проходят лечение 727 человек с новой инфекцией и 171 пациент с пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 229 человек, 104 из них на ИВЛ.

Алтайский край получил уже 319 677 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. В настоящий момент 46 444 человека получили первую прививку, 230 874 – привиты полностью.