В Барнауле до конца июня закрыли участок улицы Ядринцева

Это связано с ремонтом теплосети Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле до конца текущего месяца перекрыли участок улицы Ядринцева. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с ремонтом теплосети.

Речь идет об участке в районе пересечения с улицей Песчаная. Дорога будет закрыта для движения по всей ширине до 24:00 30 июня.

Из-за ограничения будет изменена схема движения автобусов маршрута №41: …проспект Ленина – улица Партизанская – улица Челюскинцев (остановка «Партизанская»), в обратном направлении: улица Челюскинцев (остановка «Партизанская») – улица Партизанская – проспект Ленина, далее – по маршруту.

- Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда, - отметили в мэрии.