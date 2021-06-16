На Алтае отменили особый противопожарный режим

Обстановка с пожарами стабилизировалась
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае приняли решение об отмене противопожарного режима. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, это связано со стабилизацией обстановки с пожарами.
- Однако отмена официального запрета на посещение лесов и въезд в них не означает, что можно пренебрегать правилами пожарной безопасности, отмечается на официальном сайте региона. Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии края призывают проявлять большую сознательность и оградить себя от нежелательных штрафных санкций, а природу - от губительных последствий, - подчеркнули в правительстве.
В теплую погоду до сих пор запрещается:
- разводить костры в хвойных молодняках, на участках с поврежденным лесом, торфяниках, на участках рубок и так далее;
- бросать непотушенные спички и сигареты, горячую золу, стекло;
- пользоваться при охоте пыжами из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять на солнце промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
- использовать машины с неисправной системой питания двигателя.