На Алтае отменили особый противопожарный режим

Обстановка с пожарами стабилизировалась Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае приняли решение об отмене противопожарного режима. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, это связано со стабилизацией обстановки с пожарами.

- Однако отмена официального запрета на посещение лесов и въезд в них не означает, что можно пренебрегать правилами пожарной безопасности, отмечается на официальном сайте региона. Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии края призывают проявлять большую сознательность и оградить себя от нежелательных штрафных санкций, а природу - от губительных последствий, - подчеркнули в правительстве.

В теплую погоду до сих пор запрещается:

- разводить костры в хвойных молодняках, на участках с поврежденным лесом, торфяниках, на участках рубок и так далее;

- бросать непотушенные спички и сигареты, горячую золу, стекло;

- пользоваться при охоте пыжами из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять на солнце промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

- использовать машины с неисправной системой питания двигателя.