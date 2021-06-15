Суд отклонил требование признать «Барнаулкапстрой» банкротом

Дело прекращено Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 15 июня, в Арбитражном суде Алтайского края рассмотрели заявление ООО «СДЛ-Групп» о признании банкротом АО СЗ «Барнаулкапстрой». Дело прекращено, потому что застройщик погасил задолженность. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

– В ходе заседания АО СЗ «Барнаулкапстрой» представлены платежные документы о погашении задолженности перед ООО «СДЛ-Групп» в полном объеме. Решением Арбитражного суда Алтайского края ООО «СДЛ-Групп» в удовлетворении требований отказано, – отметили в горадминитрсации.

Ранее из-за финансовых проблем застройщика в Барнауле временно приостанавливали работы на двух объектах.