В домах 120 тысяч барнаульцев отключили горячую воду

С 15 по 24 июня проведут третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в контуре магистрали №33 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начался третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей по контуру ТЭЦ-3. Горячую воду отключили у 120 тыс жителей Барнаула, сообщает пресс-служба мэрии города.

– С 15 по 24 июня СГК проведет третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в контуре магистрали №33 (ТЭЦ-3). Отключение горячей воды коснется 120 тысяч жителей Ленинского района в границах улиц Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт, – отметили в горадминистрации.

Там добавили, что заключительный этап гидравлических испытаний в контуре ТЭЦ-3 пройдет с 28 июня по 7 июля — для 87 тысяч жителей Индустриального и Железнодорожного районов в границах улиц Советской Армии, Попова, Транзитная, Взлетная, Павловский тракт, а также пос. Новосиликатный и Южный.

Кроме того, с 12 по 15 июля потребуется дополнительный останов для всех потребителей контура ТЭЦ-3. Это нужно для ремонта оборудования самой станции, а также проведения работ по плановой замене оборудования теплосетей.