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Общество15 июня 2021 11:11

На Алтай-Коксе прошел турнир по пейнтболу

Источник:kp.ru
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На Алтай-Коксе прошел турнир по пейнтболу

На Алтай-Коксе прошел турнир по пейнтболу

Фото: предоставлено пресс-службой

Профсоюзная организация и союз молодежи Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провели для заводчан турнир по пейнтболу, посвященный 40-летию завода.

Участие в соревнованиях на открытом воздухе приняли десять заводских команд. Они боролись за право выхода в полуфинал, а затем в финальные состязания.

Поболеть за любителей пейнтбола приехали семьи и друзья.

Победителем турнира стала команда цеха автоматизации. Второе место заняла команда коксового цеха. На третьем месте — представители команды специализированного цеха по ремонту коксохимического электрооборудования.