На Алтай-Коксе прошел турнир по пейнтболу Фото: предоставлено пресс-службой

Профсоюзная организация и союз молодежи Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провели для заводчан турнир по пейнтболу, посвященный 40-летию завода.

Участие в соревнованиях на открытом воздухе приняли десять заводских команд. Они боролись за право выхода в полуфинал, а затем в финальные состязания.

Поболеть за любителей пейнтбола приехали семьи и друзья.

Победителем турнира стала команда цеха автоматизации. Второе место заняла команда коксового цеха. На третьем месте — представители команды специализированного цеха по ремонту коксохимического электрооборудования.