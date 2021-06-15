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Общество15 июня 2021 11:14

В Алтайском крае выросла естественная убыль населения

Она увеличилась более, чем в 1,5 раза
Константин Санталов
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За первые четыре месяца этого года в Алтайском крае появились на свет 6183 ребенка. Это на 227 меньше, чем годом ранее

За первые четыре месяца этого года в Алтайском крае появились на свет 6183 ребенка. Это на 227 меньше, чем годом ранее

Фото: Олег УКЛАДОВ

Естественная убыль населения в Алтайском крае в январе-апреле 2021 года выросла более, чем в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных, которые опубликовал Алтайкрайстат.

– За первые четыре месяца этого года в Алтайском крае появились на свет 6183 ребенка. Это на 227 меньше, чем годом ранее. При этом умер 13061 человек. В январе-апреле прошлого цифра составляла 10501, – следует из информации Алтайкрайстата.

В целом естественная убыль населения выросла с 4091 человека в январе-апреле 2020 года до 6878 за этот же период в текущем году.