В Алтайском крае выросла естественная убыль населения

За первые четыре месяца этого года в Алтайском крае появились на свет 6183 ребенка. Это на 227 меньше, чем годом ранее Фото: Олег УКЛАДОВ

Естественная убыль населения в Алтайском крае в январе-апреле 2021 года выросла более, чем в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных, которые опубликовал Алтайкрайстат.

– За первые четыре месяца этого года в Алтайском крае появились на свет 6183 ребенка. Это на 227 меньше, чем годом ранее. При этом умер 13061 человек. В январе-апреле прошлого цифра составляла 10501, – следует из информации Алтайкрайстата.

В целом естественная убыль населения выросла с 4091 человека в январе-апреле 2020 года до 6878 за этот же период в текущем году.