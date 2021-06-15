Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 15 июня 2021 года составило 3319

За минувшие сутки умерли три человека с коронаврусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 15 июня скончались 3319 человек с коронавирусом, в том числе 2366 случаев от COVID-19, 953 – иные причины смерти. Об этом сообщили в оперштабе региона.

– За минувшие сутки умерли три человека с коронаврусом. Два из них скончались из-за COVID-19, один – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 52540 , в том числе 3545 детей.

Из общего числа заболевших 564 случая – завозные, в т.ч. 226 – из-за рубежа; 32324 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 52540 заболевших: 13728 – у больных внебольничной пневмонией, 30780 – у заболевших ОРВИ, в 8032 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше, их уже 47083 человека.