У некоторых барнаульцев рост тарифов на ЖКУ превысит предельный индекс

Чтобы бремя оплаты не ложилось на жильцов этих территорий, в Барнауле установили компенсационные выплаты Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле у жителей пригорода Центрального района и села Новомихайловка плата за коммуналку превысит максимальную планку роста тарифов на ЖКУ, установленную в краевой столице, пишет «Толк».

– Чтобы бремя оплаты не ложилось на жильцов этих территорий, в Барнауле установили компенсационные выплаты. Общая сумма компенсации на 2021 год из бюджета краевой столицы составит более 27 млн рублей, – отмечает издание.

По словам спикера Барнаульской гордумы Галины Буевич, компенсация носит заявительный характер, нужно будет будет подать документы.

С 1 июля в Алтайском крае предельная плата за ЖКУ вырастет на 6,2%, в краевой столице – на 7%. Максимальный индекс повышения цен на коммунальные услуги в 2021 году утвердил глав арегиона Виктор Томенко.