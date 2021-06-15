Женщина и подросток пострадали в ДТП на Алтае

Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

14 июня на Чуйском тракте столкнулись автомобили Lada и Kia. В аварии пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщает региональное управление МВД.

– Предварительно установлено, что 29-летний житель Горно-Алтайска, управляя автомобилем Lada Granta, двигаясь со стороны села Манжерок в направлении села Соузга, выехал на встречную полосу для обгона. Произошло столкновение с Kia Rio, под управлением 47-летней жительницы Новокузнецка, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали водитель Kia и 16-летний пассажир. Их доставили в республиканскую больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии. В отношении водителя Lada проводят административное расследование по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).