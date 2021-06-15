У жителя Алтайского края изъяли марихуану

Сельчнаину грозит лишение свободы от трех до десяти лет Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В селе Вылково Тюменцевского района задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении и изготовлении наркотических средств, сообщает региональное управление МВД.

– В надворных постройках, расположенных на приусадебном участке сельчанина, правоохранители обнаружили вещество растительного происхождения, которое было разложено для сушки. Мужчина признался, что это растения дикорастущей конопли, которые он накануне собрал недалеко от своей усадьбы для личного потребления, – пояснили в ведомстве.

Растения изъяли и направили на исследование. Выяснилось, что это марихуана общей массой 680 граммов. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Сельчнаину грозит лишение свободы от трех до десяти лет, ранее он уже был судим за аналогичное преступление.