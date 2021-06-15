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Происшествия15 июня 2021 8:11

В Барнауле горела стена магазина

Никто не пострадал
Константин Санталов
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Пострадавших нет

Пострадавших нет

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вечером в воскресенье, 14 июня, горела стена магазина. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, рассказали «Комсомольской правде – Барнаул» в региональном управлении МЧС.

– Сообщение о возгорании административного здания на улице Маяковского поступило в 21:43. На место выезжали 14 человек, использовали 4 единицы техники

Для ликвидации открытого горения потребовалось около получаса. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, пострадавших нет. Огонь повредил утеплитель и внешнюю обшивку магазина.