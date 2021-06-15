Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 июня 2021 года составило 52540

Выздоровевших также стало больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 15 июня 2021 года выросло на 67 человек и составило 52540 случаев инфицирования, в том числе 3545 детей. Об этом сообщает оперштаб региона.

– По состоянию на 15 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 713 человека.

Кроме этого, 152 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 204, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 96.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул - 29, Бийск, Рубцовск - по 5 заболевших, Бийский, Егорьевский районы – по 3 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Алейский, Павловский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, Зональный, Калманский, Каменский, Краснощековский, Первомайский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 5 человек. Всего вылечившихся – 47083.