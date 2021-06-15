Погода в Алтайском крае 15 июня 2021 года: жара до +29 градусов

В Барнауле днем во вторник прогнозируют +25...+27 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае во вторник, 15 июня, будет жарко: воздух прогреется до + 29 градусов, сообщает алтайский Гидрометцентр.

– Днем 15 июня в Алтайском крае +24...+29 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, – отметили синоптики.

В Барнауле днем во вторник прогнозируют +25...+27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 м/с.

Напомним, ранее мы подробно сообщали о том какой будет погода до конца июня в Алтайском крае.