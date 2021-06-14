Почти 6 тысяч алтайских выпускников сдадут ЕГЭ по обществознанию

Экзамен пройдет 15 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 15 июня, пройдет Единый государственный экзамен по обществознанию. Его напишут почти 6 тысяч алтайских выпускников.

В этом году предмет популярнее чем в прошлом: если в этом году его напишут 5900 человек, то в 2020-ом – на тысячу меньше.

- В прошлом году средний балл по обществознанию составил чуть больше 50, что показывает достаточно твердые знания наших выпускников. В 2020 году по этому предмету на сто баллов экзамен сдали четыре человека. В этом году, конечно, тоже ждем стобалльников, - отметила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Минобрнауки Алтайского края Наталья Полосина.

Чтобы поддержать старшеклассников, в крае действует проект «Сдадим экзамены вместе». В рамках проекта ребятам помогают пережить стресс и консультируют по поводу сдачи ЕГЭ. Также выпускники могут записаться на консультацию к психологам Алтайского краевого центра психолого-педагогической медико-социальной помощи края по телефону 8(3852) 50-04-72.