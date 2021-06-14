В Бийске пенсионерка не выдержала и нанесла пешеходную разметку на дороге

Женщину с кисточкой и ведром краски в руках заметили на одном из перекрёстков. Скриншот видео plakhotin_ev

В соцсетях обсуждают инициативную пенсионерку из Бийска. Женщина взяла кисть и краску и сама нанесла пешеходную разметку на пересечении улиц Ломоносова и Пугачева.

О необычном поступке бабушки рассказал бийский журналист Евгений Плахотин на своей странице в Instagram.

- Женщина нарисовала зебру и разукрасила крышки люков. Надеюсь, что это не подрядчик нанятый администрацией Бийска. А нанести разметку в городе не мешало, это нужно делать не только в центральной части, - пишет Евгений.

В социальных сетях пишут, что женщина совершила общественно-полезный поступок. Они посетовали, что теперь ей могут выписать штраф, так как «у нас инициатива обычно наказуема».