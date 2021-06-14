В Барнауле из-за пожара в трехэтажке эвакуировали 25 человек

Пожар произошел ночью Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 14 июня в трехэтажном доме в Барнауле произошел пожар. Из дома эвкуировали 25 человек, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В одном из подъездов на лестничной площадке горели вещи. Когда прибыли пожарные, площадь возгорания составляла пять квадратных метров.

- Из-за задымления в подъезде, было эвакуировано 25 человек в том числе 5 детей. На месте работало 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Причина пожара устанавливается, - отметили спасатели.

В управлении напомнили, что под лестничными маршами запрещено складировать личные вещи и оборудование. Случайное возгорание может привести к трагедии.

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