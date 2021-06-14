В Барнауле появятся два передвижных пункта весового контроля для грузовиков

Это поможет сохранить уже отремонтированные дороги Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Два передвижных пункта весового контроля появятся в Барнауле. Они будут следить, чтобы большегрузные автомобили не нанесли вред отремонтированным дорогам, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Одна площадка для проведения весового и габаритного контроля обустроена по улице Понтонный мост – ее отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Вторая размещена в микрорайоне Затон около Обского моста. Дороги используются для доставки инертных материалов – песка и щебня: здесь проходит большой трафик грузовых автомобилей, - подчеркнули в мэрии.

Как отметил руководитель МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула Андрей Курышин, пункты необходимы, чтобы не превышалась нагрузка на асфальт. Наибольший вред ему наносят именно грузовики. Теперь за перегруз нарушители будут платить штраф. Пункты появятся уже в июле этого года.

- Для запуска работы подготовлены все необходимые нормативные документы, сформировано расписание, сотрудники прошли обучение и стажировку. От КГКУ «Алтайавтодор» получена передвижная весовая лаборатория на базе ГАЗ 2705. Также заключен контракт на поставку весовой лаборатории на базе автомобиля FOPD; ее поставка планируется до 24 июля, - пояснил Андрей Курышин.