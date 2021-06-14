На Алтае увеличили размер компенсации по программе переселения

Теперь переселенцы могут получить до 72 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае принято решение об увеличение максимального размера компенсации участникам программы переселения соотечественников за наем жилья. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, максимальная выплата выросла на 30 тысяч рублей.

- В соответствии с приказом управления Алтайского края по труду и занятости населения в регионе увеличили максимальный размер компенсации за наем жилья для участников краевой программы переселения соотечественников. Теперь можно получить до 72 тысяч рублей (ранее - 42 тысячи рублей), то есть до 12 тысяч рублей в месяц за период не более полугода, - отметили в профильном ведомстве.

Участники программы имеют право получить компенсацию на оплату медицинского освидетельствования для оформления разрешения на временное проживание в России. Форма соцподдержки дается участнику программы и его семье однократно. Для получения выплаты и за услугами по поиску работы необходимо обращаться в центр занятости населения.