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Общество14 июня 2021 5:50

На Алтае увеличили размер компенсации по программе переселения

Теперь переселенцы могут получить до 72 тысяч рублей
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Теперь переселенцы могут получить до 72 тысяч рублей

Теперь переселенцы могут получить до 72 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае принято решение об увеличение максимального размера компенсации участникам программы переселения соотечественников за наем жилья. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, максимальная выплата выросла на 30 тысяч рублей.

- В соответствии с приказом управления Алтайского края по труду и занятости населения в регионе увеличили максимальный размер компенсации за наем жилья для участников краевой программы переселения соотечественников. Теперь можно получить до 72 тысяч рублей (ранее - 42 тысячи рублей), то есть до 12 тысяч рублей в месяц за период не более полугода, - отметили в профильном ведомстве.

Участники программы имеют право получить компенсацию на оплату медицинского освидетельствования для оформления разрешения на временное проживание в России. Форма соцподдержки дается участнику программы и его семье однократно. Для получения выплаты и за услугами по поиску работы необходимо обращаться в центр занятости населения.