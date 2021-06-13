Путин наградил алтайских медиков за вклад борьбу с коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже направил награжденным поздравительные телеграммы Фото: Олег УКЛАДОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с пандемией СOVID-19. В их числе и медработники из Алтайского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

– В преддверии Дня медицинского работника указом президента Российской Федерации госнаградами отмечены работники здравоохранения Алтайского края. Соответствующий документ глава государства подписал 11 июня, – пояснили в пресс-службе.

За вклад в борьбу с COVID-19 и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга медалью Луки Крымского наградили сотрудников Клинической больницы «РЖД-Медицина» Барнаула. Это старшая медицинская сестра Марина Брютова, врачи Артем Буренкин, Александр Введенский, Захар Жабин, Алена Журавлева, фельдшер-лаборант поликлиники № 2 (на станции Алтайская) Ирина Лапердина, врач Сергей Микшин, медицинская сестра Татьяна Морозова, лаборант амбулатории на станции Камень-на-Оби Светлана Раимова, медицинская сестра поликлиники № 2 (на станции Алтайская) Любовь Сапунова, старшая медицинская сестра поликлиники № 1 (на станции Барнаул) Оксана Шипунова.

Кроме того, наградили сотрудников Центральной городской больницы Бийска: заведующую отделением Марину Перехожеву и врача Кристину Тупякову.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже направил награжденным поздравительные телеграммы.