Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 июня 2021 года составило 52410

64 новых случая выявили за сутки. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 52410.

– По состоянию на 13 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 641 человек. Кроме этого, 156 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – рассказали в региональном оперштабе.

Остальные заболевшие лечатся дома. Из них семь человек бессимптомно болеют коронавирусом, у 135 пациентов диагностирована вирусная пневмония, сходная с COVID-19.