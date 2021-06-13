Похищенную часть забора у злоумышленников изъяли. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Камне-на-Оби нашли похитителей школьного забора. Инцидент произошел в ночь на 11 июня, сообщают «Каменские известия». За несколько часов сотрудники полиции установили нарушителей.

– Двое молодых людей возрастом 19 и 20 лет проходили ночью мимо школы. Решив проявить молодецкую силу, они выдернули пролёт забора из земли и унесли его в один из домов на улицу Мичурина, намереваясь сдать его в пункт приёма черного металла, – сообщает издание.

Похищенную часть забора у злоумышленников изъяли. Молодых людей привлекли к ответственности в соответствии с законодательством.