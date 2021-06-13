В Барнауле мужчину осудили за мошенничество при оформлении кредита

Барнаулец соврал и сказал, что трудоустроен Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле безработный мужчина обманом получил кредит и не стал возвращать деньги. Подробности рассказали в прокуратуре Железнодорожного района краевой столицы.

– Мужчина пришел в офис одного из банков, где обратился к сотруднику отделения с просьбой оформить потребительский кредит, при этом достоверно знал, что при его получении он не будет его оплачивать, потому что нигде не работает, – рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анастасия Карпова.

Барнаулец соврал и сказал, что трудоустроен. В итоге он получил кредит, однако спустя время так и не начал возвращать деньги. Представители финансового учреждения обратились в полицию.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и назначил ему наказание в виде штрафа в 15 тыс тыс. Кроме того, барнаулец должен возместить сумму займа.