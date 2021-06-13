Житель Алтая пытался поступить в университет по поддельному диплому

Документ признали недействительным Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Алтайского края хотел учиться в университет по поддельному диплому, однако в вузе заподозрили обман и в итоге суд признал документ недействительным, сообщили в прокуратуре Железнодорожного района Барнаула.

– Мужчина проходил обучение по программе бакалавриата на базе высшего образования по заочной форме по направлению «Юриспруденция». Основанием для поступления в вуз стало наличие диплома о высшем образовании другого высшего учебного заведения. Предметы, изучение которых частично совпадали в новом университете, перезачли, а студента перевели на ускоренное обучение, – рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» старший помощник прокурора Железнодорожного района Екатерина Боровкова.

Вскоре выяснилось, что при поступлении в вуз мужчина предоставил фальшивый документ. В итоге диплом о высшем образовании, якобы полученный в одном из учебных заведений Барнаула, признали недействительным. Решение суда еще не вступило в законную силу.