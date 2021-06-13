Барнаульца отправили в колонию за кражу металлолома

Барнаульца приговорили к лишению свободы на 2 года 8 месяцев в колонии строгого режима Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула приговорили к серьезному сроку за кражу металлолома. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом, сообщили в прокуратуре Железнодорожного района краевой столицы.

– В августе 2020 года около дома, расположенного на проспекте Коммунаров, мужчина увидел металлолом и решил его похитить. Барнаулец обратился в пункт сдачи, ввел в заблуждение работников и попросил их помочь привезти металл на арендованном автомобиле, – рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Елена Егорова.

В итоге воришка получил деньги, но вскоре владельцы металла заметили пропажу и обратились в полицию. Жителя Барнаула задержали, ранее он уже был судим.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, тайное хищение чужого имущества). Барнаульца приговорили к лишению свободы на 2 года 8 месяцев в колонии строгого режима.