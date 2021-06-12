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Общество12 июня 2021 14:55

В МЧС предупредили об усилении ветра в Алтайском крае

Возможны порывы до 13-18 м/с
Константин Санталов
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При сильном ветре на улицу лишний раз лучше не выходить

При сильном ветре на улицу лишний раз лучше не выходить

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае днем в воскресенье, 13 июня, испортится погода. В регионе ожидается усиление ветра, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на алтайский Гидрометцентр.

– В течении дня ветер усилится до 6-11 м/с, возможны порывы до 13-18 м/с, – добавили в ведомстве.

В МЧС напоминают, что при сильном ветре на улицу лишний раз лучше не выходить без особой необходимости. Дома стоит закрыть окна. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями.

В случае, если возникает угроза жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, нужно сразу же звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.