Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 12 июня 2021 года составило 3308

За сутки умерли четыре человека с коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 12 июня скончались 3308 человек с коронавирусом, в том числе 2360 случаев от COVID-19, 948 – иные причины смерти. Об этом сообщили в оперштабе региона.

– За минувшие сутки умерли четыре человека с коронаврусом. Три из них скончались из-за COVID-19, один – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 52346 человек.

Из общего числа заболевших 548 случаев – завозные, в том числе, 223 – из-за рубежа; 32216 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 52346 заболевших: 13664 – у больных внебольничной пневмонией, 30663 – у заболевших ОРВИ, в 8019 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 47070 человек, за прошедшие сутки вылечилось 45 пациентов.