Барнаулец угнал автомобиль и пытался уехать от полицейских

Угонщика задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула будут судить за угон автомобиля ВАЗ. Горожанин пытался скрыться на чужой машине, но в итоге его задержали, сообщили в прокуратуре города.

– Ночью в мае пьяный мужчина проходил по двору одного из домов, где увидел припаркованный автомобиль ВАЗ 21060. В этот момент он решил угнать машину и разбил найденным тут же обломком кирпича стекло в водительской двери, после чего проник в салон автомобиля, где в замке зажигания обнаружил ключ. Без каких-либо трудностей обвиняемый запустил двигатель и поехал, – рассказал «Комсомольской правде – Барнаул» заместитель прокурора Железнодорожного района Барнаула Роман Клименко.

На улице Попова недалеко от проспекта Космонавтов угонщика заметил экипаж ДПС, однако мужчина проигнорировал требование об остановке и решил скрыться. Началась погоня, барнаульца задержали на улице Челюскинцев. В дороге мужчина успел повредить чужой автомобиль, ВАЗ вернули владельцу

Уголовное дело направили в суд.