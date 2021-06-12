Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 июня 2021 года составило 52346

За сутки выявили 66 новых случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 12 июня 2021 года выросло на 66 человек и составило 52346 случаев инфицирования, в том числе 3534 ребенка. Об этом пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 12 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 612 человек. Кроме этого, 134 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 173, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 82.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах края: Барнаул – 37,Бийск-10, Камень-на-Оби, Рубцовск - по 5 заболевших, Егорьевский район - 4, Заринск - 2, Бийский, Кытмановский, Шипуновский районы - по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно выросло на 45 человек. Всего вылечившихся – 47070.