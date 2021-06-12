Барнаулец украл из чужого дома игровую приставку, компьютер и шкатулку с украшениями

Он признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула осудили за незаконное проникновение в чужой дом и кражу. Добычей горожанина стали компьютер, шкатулка и другие ценности.

– Вечером мужчина проходил мимо одного из домов. Убедившись, что внутри никого нет, он через незапертую дверь проник в дом. Оттуда похитил игровую приставку, персональный компьютер, монитор, клавиатуру, шкатулку с украшениями. С похищенным имуществом скрылся, причинив ущерб на сумму более 41 тысячи рублей, – рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ольга Огнева.

Во время судебного заседания мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Барнаульцу назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.