Драка бездомных затормозила движение автомобилей в центре Барнаула

Драка в Барнауле. Фото: скриншот с видео в группе "Инцидент Барнаул"

Вечером в пятницу, 11 июня, драка двух бездомных временно заблокировала движение на Социалистическом проспекте в Барнауле. Об этом очевидцы сообщили в группе «Инцидент Барнаул».

– Сначала между бездомными была словесная перепалка, а затем они начали драться. Во время битвы, они потеряли контроль и оказались на проезжей части, где их разняли водители, которым те мешали проехать, – сообщил Павел, один из очевидцев произошедшего.

О том, какие травмы получили мужчины и почему начался конфликт, не сообщается.