Губернатор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем России

Этот праздник объединяет всех жителей страны любовью к Родине Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем России. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Этот праздник объединяет всех жителей страны любовью к Родине, напоминает нам об ответственности за ее настоящее и будущее. В этот день россияне вновь обращаются к истории нашего государства, отдают дань уважения его защитникам и труженикам. Сохраняя великое наследие, помня об уроках прошлого, мы вместе решаем задачи развития страны, – отметили политики.

По их словам, жители Алтайского края вносят большой вклад в благосостояние России.

Напомним, в честь праздника 12 июня в Барнауле проведут немало различных мероприятий. Как отметят праздник в краевой столице и куда можно сходить жителям и гостям города мы сообщали здесь.